В России вступили в силу новые правила бесплатной диспансеризации

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Фото: Pixabay.com
В России вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации. Об этом пишет «
Теперь, для всех граждан с 18 до 39 лет профосмотры будут проводиться раз в три года.
Также существует отдельные нюансы для лиц, начиная с 40 лет. В частности, россияне старше этого возраста смогут попросить провести проверку на выявление онкологических заболеваний.
Кроме того, пенсионеры имеют право на дополнительную диспансеризацию.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.