В Пронском районе сгорел дом, есть пострадавший

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В воскресенье, 5 мая, в селе Абакумово Пронского района сгорел дом. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 11:55.
Имеется пострадавший.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали два расчета, пять человек личного состава и два человека муниципальной пожарной охраны.
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