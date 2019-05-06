В Липецкой области перевернулась «ГАЗель»

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В Елецком районе Липецкой области перевернулась «ГАЗель». Авария произошла днем в воскресенье, 5 мая, сообщили в группе «
Отмечается, что водитель был пьян.
Как сообщили очевидцы, он «не вписался в поворот» и опрокинул машину в кювет.
Водителя вытащили из кузова очевидцы, проезжавшие мимо.
Пострадавший получил ушибы и ссадины, сообщил «
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.