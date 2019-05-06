В Липецкой области ищут пропавшую в Ливнах девушку

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В Липецкой области ищут 28-летнюю Екатерину Волкову, пропавшую в Ливнах Орловской области. Об этом сообщила группа поискового отряда «
О девушке ничего неизвестно с 11 марта. Отмечается, что она нуждается в медпомощи.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили позвонить по телефонам 88007005452 (горячая линия) или 02, 102 (полиция).
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.