В Липецкой области экс-сотрудницу банка оштрафовали за кражу денег клиентов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Липецкой области вынесли приговор 27-летней экс-сотруднице банка, похитившей у вкладчиков 14 тысяч рублей. Об этом сообщила
Следствие установило, что в июне 2017 года подсудимая, являясь финансовым консультантом одного из отделений банка, с помощью программы, установленной на компьютере, похитила у вкладчиков больше 14 тысяч рублей.
Используя данные и сведения о счетах трех жителей Брянской области она оформила перевыпуск дебетовых карт, с помощью которых обналичила деньги.
Один из потерпевших обнаружил пропажу и написал заявление. После этого прошла внутренняя проверка, следственные органы возбудили дело.
Изначально обвиняемая не признала вину в произошедшем.
Следствие оценило ее доводы как попытку избежать ответственности и опровергло собранными доказательствами.
Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо вторник на двух рязанских улицах отключат холодную воду
|
cледующая новость →Парад и кино под открытым небом. Программа мероприятий на День Победы в Рязани
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.