В Липецке мужчина бегал за детьми и пытался порезать себя

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Вечером в пятницу, 3 мая, в поселке Трактостроителей в Липецке мужчина пытался догнать детей, которые выходили из городского Дворца культуры. Об этом сообщил портал
Крики мужчины услышали прохожие, которые задержали его. Тогда он достал из кармана лезвие и пытался порезать себе шею.
Мужчину передали полицейским.
Как позже рассказали в пресс-службе регионального УМВД, задержанный приставал к местным жителям, требуя спиртное.
Фото Gorod48
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.