В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб тамбовчанин

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В авиакатастрофе в «Шереметьево», произошедшей в воскресенье, 5 мая, погиб житель Мичуринского района 1983 года рождения. Об этом сообщил «
Мужчина летел в командировку в Мурманск.
Информацию подтвердили в администрации Мичуринского района. Глава администрации Александр Никитин выразил глубокие соболезнования семье погибшего.
Напомним, самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя некоторое время после вылета из Москвы в Мурманск. Разрешение на возвращение в аэропорт вылета командир экипажа запросил из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и
Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о
На месте аварийной посадки обнаружили два бортовых самописца. Еще два «черных ящика» пока найти не могут.
Из-за трагедии в Мурманске объявили трехдневный траур. С 6 по 8 мая в городе отменят все развлекательные мероприятия и приспустят символы государственной власти.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.