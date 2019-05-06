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11:59, 6 мая 2019 256
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В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб тамбовчанин

В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб тамбовчанин

В авиакатастрофе в «Шереметьево», произошедшей в воскресенье, 5 мая, погиб житель Мичуринского района 1983 года рождения. Об этом сообщил «Новый век».

Мужчина летел в командировку в Мурманск.

Информацию подтвердили в администрации Мичуринского района. Глава администрации Александр Никитин выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

Напомним, самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя некоторое время после вылета из Москвы в Мурманск. Разрешение на возвращение в аэропорт вылета командир экипажа запросил из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж.

Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о 41 погибшем.

На месте аварийной посадки обнаружили два бортовых самописца. Еще два «черных ящика» пока найти не могут.

Из-за трагедии в Мурманске объявили трехдневный траур. С 6 по 8 мая в городе отменят все развлекательные мероприятия и приспустят символы государственной власти.


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