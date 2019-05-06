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16:06, 6 мая 2019 794
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Суд отклонил жалобу арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника

Суд отклонил жалобу арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника

В понедельник, 6 мая, московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника Павла Пущина на решение Басманного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

На данный момент Пущин находится под арестом в СИЗО. 9 апреля арест ему продлили до 12 июля.

Мосгорсуд оставил решение без изменения.

Напомним, ранее Пущин занимал должность советника министра экономического развития России.

По версии следствия, Пущин организовывал получение взяток руководителем МП «Детское питание». Преступление было совершено в августе, а чиновник с апреля по октябрь 2018 года работал представителем Рязанской области в Москве.

Ранее сообщалось, что 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил один миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

Фото минэкономразвития Ингушетии


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