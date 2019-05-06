Суд отклонил жалобу арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника

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В понедельник, 6 мая, московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника Павла Пущина на решение Басманного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
На данный момент Пущин находится под арестом в СИЗО. 9 апреля арест ему продлили до 12 июля.
Мосгорсуд оставил решение без изменения.
Напомним, ранее Пущин
По версии следствия, Пущин
Ранее сообщалось, что 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.