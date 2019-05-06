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13:42, 6 мая 2019 935
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Следователи назвали главные версии крушения самолета в Шереметьево

Следователи назвали главные версии крушения самолета в Шереметьево

СК назвал главные версии крушения самолета в Шереметьево. Об этом написал ТАСС.

На данный момент следственный комитет рассматривает сразу несколько версий. Среди них недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Как сообщило издание ранее, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, основная версия — попадание молнии в самолет.

«После этого у самолета отказала автоматика. При посадке самолет, видимо, дважды ударился о взлетную полосу и загорелся», — сказал источник. По его словам, попадание молнии подтверждают экипаж и пассажиры.

Напомним, ранее появилось видео с места катастрофы.

Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о 41 погибшем.

На место прибыл глава Минтранса, которому Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП.

Фото Mash


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