Рязанский хор выступил в московском Кремле. Фото

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Рязанский хор выступил в московском Кремле на фестивале «Хранимые веками». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль проходил с января по май и объединил творческие коллективы народного самодеятельного и профессионального творчества, а также мастеров и производителей художественных промыслов со всей России.
Мероприятие в этом году завершилось гала-концертом в Кремлевском Дворце.
Рязанскую область представлял Государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова.
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