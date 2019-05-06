Рязанских ветеранов поздравили с наступающим праздником

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В понедельник, 6 мая, глава гордумы Юлия Рокотянская и и.о. рязанского мэра Сергей Карабасов провели официальный прием, гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
По словам Рокотянской, для России День Победы — самый важный праздник.
«Мы гордимся рязанцами, которые внесли огромный вклад в Великую Победу. Низкий вам поклон за все, что вы делали на фронте и в тылу, а самое главное, за силу вашего духа», — обратилась она к ветеранам.
Глава гордумы отметила, что современные дети знают, каким трудом досталась эта Победа: «Вы можете быть спокойны за наших детей, мы воспитаем их правильно, чтобы вы могли ими гордиться».
Карабасов рассказал, что в мае проводится много патриотических мероприятий, направленных на то, чтобы новое поколение помнило историю.
«9 мая состоится парад, планируется участие более 2,5 тысяч военнослужащих рязанского гарнизона», — подчеркнул глава администрации.
Он также поздравил присутствующих с наступающим праздником и пожелал им крепкого здоровья.
Память погибших почтили минутой молчания. Для фронтовиков организовали праздничный концерт с участием исполнителей и коллективов города.
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