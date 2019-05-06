Рязанские врачи освоили новые методы лечения позвоночника

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанские врачи ОКБ освоили новые методы лечения позвоночника, сообщил
В нейрохирургическом отделении специалисты начнут проводить лечение с помощью погружных имплантов, а также малоинвазивную и реконструктивную хирургию.
Этапы проведения операций, подготовку к ним и реабилитацию врачи освоили на Международном симпозиуме спинальной хирургии в Гамбурге.
«Деформации позвоночника: кифозы, сколиозы, грыжи, листезы — все это доставляет много страданий человеку, но все это можно эффективно лечить, в том числе, малоинвазивными методиками. Операции, которые мы проводим в ОКБ, минимизируют развитие осложнений, ранний послеоперационный период сокращается. Зато после оперативного вмешательства качество жизни улучшается» — пояснил врач-нейрохирург Андрей Косолапов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛипецкий водитель оторвал заправочный пистолет на АЗС и уехал. Видео
|
cледующая новость →Рязанские активисты приготовили блюда полевой кухни, чтобы поздравить ветеранов
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.