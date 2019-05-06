Рязанские активисты приготовили блюда полевой кухни, чтобы поздравить ветеранов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области организовали «Фронтовую поляну» для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил
Мероприятие прошло в областном клиническом госпитале для ветеранов войн.
С наступающей 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранов поздравили руководители минздрава Рязанской области, городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, депутаты городской Думы.
Для ветеранов приготовили традиционные блюда полевой кухни. Также состоялся праздничный концерт от Театра народной песни «Узорочье» под руководством Кольцовой.
Праздничные мероприятия с поздравлением ветеранов и выступлением творческих коллективов школ и вузов Рязани будут проходить в госпитале ежедневно до 9 мая.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские врачи освоили новые методы лечения позвоночника
|
cледующая новость →В Калужской области задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.