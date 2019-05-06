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15:36, 6 мая 2019 475
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Рязанские активисты приготовили блюда полевой кухни, чтобы поздравить ветеранов

Рязанские активисты приготовили блюда полевой кухни, чтобы поздравить ветеранов

В Рязанской области организовали «Фронтовую поляну» для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Мероприятие прошло в областном клиническом госпитале для ветеранов войн.

С наступающей 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранов поздравили руководители минздрава Рязанской области, городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, депутаты городской Думы.

Для ветеранов приготовили традиционные блюда полевой кухни. Также состоялся праздничный концерт от Театра народной песни «Узорочье» под руководством Кольцовой.

Праздничные мероприятия с поздравлением ветеранов и выступлением творческих коллективов школ и вузов Рязани будут проходить в госпитале ежедневно до 9 мая.


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