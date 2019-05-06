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18:03, 6 мая 2019 379
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Рязанка отдала мошеннику 400 тысяч рублей за помощь с машиной

Рязанка отдала мошеннику 400 тысяч рублей за помощь с машиной

Рязанка отдала мошеннику 400 тысяч рублей за помощь с машиной. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Как выяснилось в зале суда, в мае 2017 года потерпевшая, села в автомобиль к незнакомому мужчине и попросила подвести ее из поселка Искра в Рязань. По дороге пассажирка разговорилась с водителем и рассказала ему о том, что у нее изъяли автомобиль. Сотрудники ГИБДД усомнились в подлинности номеров.

Мужчина предложил ей помощь, сославшись на знакомых с помощью которых можно вернуть ее автомобиль. Водитель назвал цену такой услуги —38 тысяч рублей. Когда женщина согласилась, еще две тысячи мужчина попросил в долг.

Через несколько дней мужчина предложил девушке еще одну сделку. Он сказал, что может помочь ей купить автомобиль Мазда по цене значительно ниже рыночной. Женщина отдала нужную сумму и еще 200 тысяч рублей в долг.

С полученными 422 тысячами рублей мужчина скрылся.

Злоумышленника приговорили к 15 месяцам тюрьмы. Приговор вступил в законную силу 29 апреля.


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