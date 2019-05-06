Рязанцы станцевали «Майский вальс» в Лесопарке

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В воскресенье, 5 мая, рязанцы станцевали «Майский вальс», сообщили в
Гости увидели танцы коллективов под руководством Петрушова.
Все желающие станцевали Поленез, Венский вальс, Гавот, Фигурный вальс, Краковяк, Сударушка, Испанский вальс, Танго.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.