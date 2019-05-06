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Рязанцам напомнили об изменении расписания московских электричек в праздничные выходные. Информацию опубликовали на сайте Центральной ППК.
С 8 по 12 мая поезда, следующие в столицу и из нее, будут курсировать по следующему графику:
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном
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