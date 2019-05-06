Путин наградил калужского митрополита

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Калужского и Боровского Климента орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщила «
Климента наградили «за большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе».
В августе ему исполнится 70 лет. Климента назначили архиепископом Калужским и Боровским в 1990 году.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз рязанского храма вынесли золотые украшения
|
cледующая новость →В Тамбовской области сбили двухлетнюю девочку на самокате
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.