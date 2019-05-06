Прокуратура потребовала лишить водительских прав 25 рязанцев

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Фото: Pixabay.com
25 рязанцев могут лишиться водительских прав из-за медицинских противопоказаний. Об этом сообщил
Органы правопорядка регулярно выявляют граждан, которым противопоказано управление транспортными средствами. За первые четыре месяца 2019 года прокуратура направила несколько исков на этот счет.
25 человек, которым теперь предстоит суд по этим искам, по версии правоохранительных органов, страдают от алкоголизма или наркомании.
Заявления находятся в стадии рассмотрения.
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