Проект нового онкодиспансера в Тамбове оценили в 60 миллионов рублей

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На разработку нового онкологического диспансера в Тамбове намерены потратить около 60 млн рублей. Такая информация опубликована в заявке на сайте госзакупок, сообщил «
Новый диспансер расположится в микрорайоне Донской в деревне Красненькая. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену и на более чем 300 коек.
В дизайн-проект планируют включить отделение общей онкологии, химиотерапевтическое отделение, отделение паллиативной онкологии, операционное отделение, радиотерапевтическое отделение с несколькими блоками и так далее.
В здании также расположится конференц-зал на 150 мест, аптека, учебный блок, гараж на четыре машины, а также пансионат на 30 мест.
Строительство онкодиспансера начнется после 2020 года.
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