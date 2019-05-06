Количество жертв авиакатастрофы в Шереметьево возросло до 41 человека

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в московском аэропорту «Шереметьево» и загорелся в воскресенье, 5 мая. СКР подтвердил гибель 41 человека
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По данным источника, рейс SU1492, следовавший из Москвы в Мурманск, подал сигнал бедствия после взлета из-за проблем со связью и отказа механизации. Самолет заходил на вынужденную посадку и ударился о взлетную полосу сначала шасси, а затем хвостом. В результате этого самолет загорелся.
Пассажиры и члены экипажа спасались по надувным трапам. Позже возгорание удалось потушить. В результате хвостовая часть полностью разрушилась.
По информации собеседника агентства, основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке стала попытка некоторых пассажиров спасти свою ручную кладь.
По предварительным данным, самолет садился в «Шереметьево» с полными баками: лайнер подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала из-за попадания молнии. В результате, когда самолет с отказавшими системами автоматического управления при посадке трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа.
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала список из 33 выживших пассажиров Superjet, информация о еще четверых пока неизвестна.
Напомним, ранее появилась
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Также известно, что после случившегося пассажиры начали массово
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