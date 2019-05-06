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8:08, 6 мая 2019 5 358
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Количество жертв авиакатастрофы в Шереметьево возросло до 41 человека

Количество жертв авиакатастрофы в Шереметьево возросло до 41 человека

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в московском аэропорту «Шереметьево» и загорелся в воскресенье, 5 мая. СКР подтвердил гибель 41 человека, в их числе двое детей, передает «Интерфакс».

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о 40 погибших и шестерых госпитализированных.

По данным источника, рейс SU1492, следовавший из Москвы в Мурманск, подал сигнал бедствия после взлета из-за проблем со связью и отказа механизации. Самолет заходил на вынужденную посадку и ударился о взлетную полосу сначала шасси, а затем хвостом. В результате этого самолет загорелся.

Пассажиры и члены экипажа спасались по надувным трапам. Позже возгорание удалось потушить. В результате хвостовая часть полностью разрушилась.

По информации собеседника агентства, основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке стала попытка некоторых пассажиров спасти свою ручную кладь.

По предварительным данным, самолет садился в «Шереметьево» с полными баками: лайнер подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала из-за попадания молнии. В результате, когда самолет с отказавшими системами автоматического управления при посадке трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа.

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала список из 33 выживших пассажиров Superjet, информация о еще четверых пока неизвестна.

Напомним, ранее появилась видео с места катастрофы. Самолет проходил техобслуживание всего месяц назад.

На местопроисшествия выезжал глава Минтранса, которому Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП.

Также известно, что после случившегося пассажиры начали массово сдавать авиабилеты.


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