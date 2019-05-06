Портреты двух красноармейца из Липецкой области пронесут на шествии «Бессмертного полка» в Австрии

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На шествии «Бессмертного полка» в Австрии пронесут портреты уроженцев Ельца, похороненных в Вене. Об этом сообщил портал
В феврале этого года в Австрии представители патриотического движения «Мы из Ельца» получили материалы о месте захоронения красноармейца Ивана Киселева из Ельца на советском воинском кладбище населенного пункта Хартберг. Сведения передали родственникам солдата, которые с 1945 года ничего не знали о нем.
Ранее в Вену также отправили документы Михаила Дякина, который погиб 30 апреля 1945 года при освобождении Австрии. Он также похоронен в Вене.
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