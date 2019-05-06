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Перинатальный центр пригласил рязанцев на день открытых дверей. Об этом сообщила
Мероприятие начнется 8 мая в 10:00.
В программе — экскурсии по самым важным отделениям и беседы со специалистами центра. Гостям расскажут о том, как проводят консультации и диагностику для будущих мам, как их готовят к появлению малыша, что нужно для партнерских родов, как наладить эмоциональную связь с ребенком и грудное вскармливание. Гости побывают в родильных боксах, послеродовом отделении, палатах совместного пребывания мамы с ребенком.
Экскурсии по отделениям пройдут вместе с врачами Перинатального центра. Они ответят на все вопросы и по необходимости проведут консультацию.
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