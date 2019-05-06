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19:38, 6 мая 2019 618
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Перинатальный центр пригласил рязанцев на день открытых дверей

Перинатальный центр пригласил рязанцев на день открытых дверей

Перинатальный центр пригласил рязанцев на день открытых дверей. Об этом сообщила группа учреждения «ВКонтакте».

Мероприятие начнется 8 мая в 10:00.

В программе — экскурсии по самым важным отделениям и беседы со специалистами центра. Гостям расскажут о том, как проводят консультации и диагностику для будущих мам, как их готовят к появлению малыша, что нужно для партнерских родов, как наладить эмоциональную связь с ребенком и грудное вскармливание. Гости побывают в родильных боксах, послеродовом отделении, палатах совместного пребывания мамы с ребенком.

Экскурсии по отделениям пройдут вместе с врачами Перинатального центра. Они ответят на все вопросы и по необходимости проведут консультацию.

Предварительная запись по телефону +7 (4912) 46-44-09 с 9:00 до 14:00


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