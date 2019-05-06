Пассажиры сняли видео c началом пожара на борту самолета в Шереметьево

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В сети опубликовали видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, пишет
На кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, как огонь охватил крыло самолета. Также слышно, что у людей началась паника.
Напомним, катастрофа с самолетом, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в вечером в воскресенье, 5 мая.
Sukhoi Superjet 100 аварийно сел и загорелся. СКР подтвердил
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.