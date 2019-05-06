На химзаводе в Пермском крае прогремел взрыв, есть погибшие

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Фото: Pixabay.com
Утром в понедельник, 6 мая, на химзаводе «Азот» в Пермском крае прогремел взрыв. Инцидент произошел во время ремонтных работ, со ссылкой на МЧС передает
В результате погибли три человека. Еще один пострадал, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Отмечается, что на технологическом процессе происшествие не отразилось.
«Угрозы для персонала предприятия и населения города нет. Предприятие работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.