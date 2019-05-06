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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево. Сообщение пресс-службы Минздрава РФ опубликовал
«По информации на 21:00, в НИИ Склифосовского находятся пять пострадавших: один — в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека (экипаж) — состояние средней тяжести, переведены в ожоговое отделение. В НИИ Вишневского Минздрава России: два тяжелых, два в состоянии средней тяжести. Без отрицательной динамики», — приводит издание прямую речь сотрудника Минздрава.
Уточняется, что один из пострадавших, госпитализированный с подозрением на острый инфаркт миокарда.
Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет в аэропорту Шереметьево. Почти сразу появилось
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Фото Mash
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