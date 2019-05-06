Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:50, 6 мая 2019 284
 0    0

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево. Сообщение пресс-службы Минздрава РФ опубликовал ТАСС.

«По информации на 21:00, в НИИ Склифосовского находятся пять пострадавших: один — в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека (экипаж) — состояние средней тяжести, переведены в ожоговое отделение. В НИИ Вишневского Минздрава России: два тяжелых, два в состоянии средней тяжести. Без отрицательной динамики», — приводит издание прямую речь сотрудника Минздрава.

Уточняется, что один из пострадавших, госпитализированный с подозрением на острый инфаркт миокарда.

Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет в аэропорту Шереметьево. Почти сразу появилось видео с места катастрофы.

Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о 41 погибшем.

На место прибыл глава Минтранса, которому Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП.

Фото Mash


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 225 423
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 80 487
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 75 521
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
12:54, 1 мая 2019 66 062
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
14:45, 25 апреля 2019 61 327
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум