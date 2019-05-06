Минобороны передало Тульской области больше 30 единиц техники

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 5 мая, Минобороны России передало Тульской области технику для нужд лесничеств, муниципалитетов и дорожных служб области. Об этом сообщил
Всего области передали 23 «УАЗа», 10 «УРАЛов» и 20 единиц полевых кухонь. Техника пройдет дополнительную подготовку, после чего ее распределят для нужд ГУ ТО «Тулаавтодор», муниципальных администраций и лесничеств.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАрендатор «Гостиного двора» в Рязани отказался покинуть здание после расторжения договора
|
cледующая новость →В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Шацком районе
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.