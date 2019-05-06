Липецкий водитель оторвал заправочный пистолет на АЗС и уехал. Видео

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Водитель легковушки оторвал заправочный пистолет на АЗС в районе села Ситовка под Липецком и уехал. Об этом сообщил портал
Как сообщили очевидцы, владелец машины забыл вытащить из бака пистолет и тот остался там после того, как водитель начал движение.
Его пытались окликнуть сотрудники заправки.
Мужчина не оформил порчу пистолета, за что его могут лишить прав, отмечается в сообщении.
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