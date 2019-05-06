Липчанин нашел ключи от машины, покатался и вернул на место

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В Липецке в суд направили дело по обвинению мужчины в угоне автомобиля. Об этом сообщил портал
Случай произошел в апреле. Мужчина шел домой и нашел ключи от автомобиля Mitsubishi. Он начал нажимать на кнопку на брелке сигнализации и увидел, как «моргнули» фары на машине, припаркованной рядом.
Обвиняемый решил прокатиться на автомобиле по городу, по пути заехал к знакомому, после чего вернул машину на место.
Мужчина полностью признал вину в совершении преступления и раскаялся.
Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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