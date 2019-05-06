Из рязанского храма вынесли золотые украшения

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани задержали мужчину, похитившего золотые украшения в одном из храмов города, сообщила
В полицию обратился работник церкви. Он сообщил, что днем с иконы украли золотые цепочки и кольца, которые прихожане принесли в дар.
Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как мужчина близко подошел к иконе и остановился.
«Со стороны могло показаться, что человек молится, но в какой-то момент заметно — злоумышленник открывает стекло оклада иконы и через полминуты закрывает его», — отметили стражи порядка.
Имея портрет злоумышленника, полицейские установили, что к хищению причастен 22-летний местный житель. Ранее он был судим за кражу.
Выяснилось, что рязанец с помощью отвертки открыл оклад, забрал украшения и вернул стекло на место. Никто из присутствующих в храме людей не заметил момент кражи.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГлава Владимирской области перераспределил полномочия вице-губернаторов
|
cледующая новость →Путин наградил калужского митрополита
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.