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ФК «Рязань» проиграл в Калуге со счетом 5:0. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В субботу, 4 мая, «горожане» с разгромным счетом проиграли в матче 22 тура.
Два гола рязанцы пропустили в первые 11 минут. Следующий гол влетел в ворота гостей спустя 60 минут. Еще два ФК «Рязань» пропустил за две минуты.
«Игроки стартового состава сыграли слабо, мы пытались перестроиться после 2:0, но замены не помогли. Это самая плохая игра, которую показала моя команда», — отметил главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян после матча.
В следующем туре в субботу 11 мая «горожане» на своем поле сыграют с «Химиком» из Новомосковска.
Фото Александра Зерцалова
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