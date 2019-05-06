До Дня Победы рязанские ветераны смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В период с 1 по 9 мая рязанские ветераны Великой Отечественной войны могут ездить на городских автобусах и троллейбусах бесплатно. Об этом сообщила
Отмечается, что ветерану необходимо иметь при себе удостоверение участника Великой Отечественной войны.
Кроме того, воспользоваться правом на бесплатный проезд в эти дни также может один человек, сопровождающий ветерана.
Напомним, с 1 по 10 мая рязанским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны предложили
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцам напомнили об изменении расписания московских электричек в праздничные выходные
|
cледующая новость →Николай Любимов выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.