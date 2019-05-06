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Депутат сельского поселения в Рязанской области лишился полномочий из-за отказа раскрыть данные о доходах. Об этом сообщил
Депутат не представил сведения о доходах, расходах и имуществе на себя, свою супругу и двоих несовершеннолетних детей за 2017 год.
По результатам рассмотрения представления полномочия депутата прекращены досрочно из-за утраты доверия. Такая санкция предусмотрена частью 4 статьи 12.1 Закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.