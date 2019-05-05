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Дежурный врач больницы в Новоалтайске не принял пациента и посоветовал его родным «вызвать попа». Об этой истории написал интернет-портал «
Как отмечает издание, пациент был в тяжелом состоянии. В итоге 68-летнего мужчину все же приняли, направив сразу в реанимацию.
По словам внучки больного, 2 мая ее дедушка почувствовал себя плохо, начал кашлять кровью и задыхаться. «Скорая» поставила мужчине кровевосстанавливающий укол и рекомендовала срочную госпитализацию. Близкие отвезли мужчину в Городскую больницу, где к ним вызвали дежурного хирурга.
«Он дедушку начал расспрашивать — что и как, а тот даже говорить не может. Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что „вообще-то не со мной разговаривает“. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы „вызывали попа“», — рассказала Ксения, отметив, что врач отказался называть свои ФИО и продолжал высказывать оскорбления в их адрес.
Через 40 минут из реанимации пришел доктор, больному назначили рентген и приняли решение принять мужчину в отделение реанимации.
Со слов родных, у него диагностирована прободная язва (разрыв желудка) с внутренним кровотечением, потребовалась откачка крови из легких. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое.
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