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В Свердловской области депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Видео происшествия опубликовал интернет-портал
В стрелке узнали депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Сам он не отрицает, что в был в компании людей, попавших на видео.
«С утра в Камышлове занимались вопросом, людей кинул застройщик, у нас была встреча в этом дворе. Человек мне дал автомат игрушечный, я нажал: „О, ни фига себе, как громко звучит“. Приехали полицейские, мы его сдали», — цитирует политика издание.
По словам Ионина, он готов нести административную ответственность за нарушение общественного порядка.
В воскресенье, 5 мая, в 16:00 депутат планирует собрать пресс-конференцию, где покажет автомат, из которого велась стрельба.
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что пока воздерживается от комментариев до окончания проверочных мероприятий.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.