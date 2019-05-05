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10:58, 5 мая 2019 4 954
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Депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома

Депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома

В Свердловской области депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Видео происшествия опубликовал интернет-портал E1.ru.

В стрелке узнали депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Сам он не отрицает, что в был в компании людей, попавших на видео.

«С утра в Камышлове занимались вопросом, людей кинул застройщик, у нас была встреча в этом дворе. Человек мне дал автомат игрушечный, я нажал: „О, ни фига себе, как громко звучит“. Приехали полицейские, мы его сдали», — цитирует политика издание.

По словам Ионина, он готов нести административную ответственность за нарушение общественного порядка.

В воскресенье, 5 мая, в 16:00 депутат планирует собрать пресс-конференцию, где покажет автомат, из которого велась стрельба.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что пока воздерживается от комментариев до окончания проверочных мероприятий.


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