Рязанцы поучаствовали в международном конкурсе «Московская весна, А Cappella»

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Рязанцы в составе проекта «
«А Cappella» — один из самых популярных музыкальных конкурсов, которые проходят в России. В прошлом году в нем поучаствовали коллективы из 16 стран мира.
Следующие выступления рязанских конкурсантов пройдут 7 мая:
Проголосовать за коллектив можно по этой
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.