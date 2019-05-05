Росстат рассказал, для чего россияне чаще всего используют интернет

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Фото: Pixabay.com
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. Результаты исследования опубликовал
Чаще всего россияне используют интернет для общения в соцсетях. Этот вариант назвали 62% опрошенных.
Половина респондентов читают в интернете новости и статьи. 36% скачивают фильмы, музыку и игры.
Для осуществления финансовых операций интернет используют около 35% респондентов.
Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет.
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