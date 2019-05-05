RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Около Приокского путепровода столкнулись «легковушка» и кроссовер. Фотографии с места происшествия в редакцию RZN.info прислал очевидец.
Как видно на кадрах, автомобили после столкновения отбросило к обочине. Тем не менее, на месте аварии образовалась внушительная пробка.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУтка с утятами, перебегающие Московское шоссе в Рязани, попали на видео
|
cледующая новость →Рязанцы поучаствовали в международном конкурсе «Московская весна, А Cappella»
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.