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Фото: Pixabay.com
На вывоз отходов по «мусорной реформе» в Рязанской области потратят больше миллиарда рублей за год. Тендеры на проведение торгов уже размещены на сайте
Заказчиком работ является компания «Эко-Пронск», которая стала единым оператором по обращению с отходами в Рязанской области. Всего опубликованы три тендера.
Первый, самый крупный из них — 1 миллиард 65,7 миллионов рублей. Компания, которая выиграет этот аукцион будет обязана вывозить мусор в Рязани, Скопине, Захаровском, Милославском, Михайловском, Пронском, Рыбновском, Рязанском, Скопинском районах.
Второй и третий тендеры охватывают все остальные районы и торги на них стартуют с отметки в 141,55 миллиона и 133,76 миллиона.
Аукционы пройдут 20 мая.
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