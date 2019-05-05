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14:48, 5 мая 2019 310
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На вывоз отходов по «мусорной реформе» в Рязанской области потратят больше миллиарда рублей за год 1

На вывоз отходов по «мусорной реформе» в Рязанской области потратят больше миллиарда рублей за год

Фото: Pixabay.com

На вывоз отходов по «мусорной реформе» в Рязанской области потратят больше миллиарда рублей за год. Тендеры на проведение торгов уже размещены на сайте госзакупок.

Заказчиком работ является компания «Эко-Пронск», которая стала единым оператором по обращению с отходами в Рязанской области. Всего опубликованы три тендера.

Первый, самый крупный из них — 1 миллиард 65,7 миллионов рублей. Компания, которая выиграет этот аукцион будет обязана вывозить мусор в Рязани, Скопине, Захаровском, Милославском, Михайловском, Пронском, Рыбновском, Рязанском, Скопинском районах.

Второй и третий тендеры охватывают все остальные районы и торги на них стартуют с отметки в 141,55 миллиона и 133,76 миллиона.

Аукционы пройдут 20 мая.


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