МЧС открыло горячую линию экстренной психологической помощи из-за пожара в Шереметьево

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МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии в связи с инцидентом с загоревшимся в Шереметьево в воскресенье самолетом SSJ-100. Об этом
«В связи с инцидентом в Шереметьево Центр экстренной психологической помощи МЧС России развернул федеральный номер горячей линии», — сообщили в центре.
По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку.
Напомним, ранее появилась
По предварительным данным в пожаре
На место прибыл глава Минтранса, которому Дмитрий Медведев поручил
Тем временем, пассажиры начали массово
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