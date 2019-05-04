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11:22, 4 мая 2019 1 226
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Занявший второе место участник «Голоса. Дети» оценил ситуацию с победой дочки Алсу

Занявший второе место участник «Голоса. Дети» оценил ситуацию с победой дочки Алсу

Максим Ержан, занявший второе место на шоу «Голос. Дети», заявил, что не расстроился из-за результатов, так как во многом благодаря ему о нем узнали зрители, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью каналу TalkLike.

Победитель отметил, что его поддержали известные артисты, много теплых слов он услышал и от поклонников. Кроме того, из-за скандала ему удалось встретиться и пообщаться с Аллой Пугачевой.

Ержан добавил, что продолжает общаться с другими конкурсантами в чате WhatsApp. За время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Напомним, после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне «Голоса» начался скандал, поскольку девочка обогнала участников с большим отрывом.

У нее оказалось в 18 раз больше голосов, чем у занявшего второе место. Также она получила в полтора раза больше СМС, чем ее ближайший конкурент.

Первый канал начал перепроверку результатов. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что результаты аннулируют, если будут выявлены нарушения.

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о возможных махинациях с результатами голосования. Она заявила, что в в адрес исполнительницы поступают угрозы.


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