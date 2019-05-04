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В Рязани пьяный водитель врезался в Hyundai Creta и скрылся с места происшествия. Фотографии в RZN.info прислал родственник владельца разбитой машины.
По словам рязанца, авария произошла на улице Новоселов рядом с домом №54. Автомобиль получил механические повреждения.
«Он еле ехал, очень пьяный был», — отметили в сообщении.
Мужчина попросил очевидцев ДТП сообщить о произошедшем в
Официальной информации об инциденте нет.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.