В аварии на Кубани погибли два комика Stand Up. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На Кубани в аварии на трассе «Белореченск — Нижневеденеевский» погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева, пишет «
На трассе лоб в лоб столкнулись два Hyundai, машины вынесло за пределы дороги, где они загорелись.
Согласно предварительным данным ГИБДД РФ по Краснодарскому краю, 60-летний водитель Hyundai Accent совершал обгон, но, не рассчитал расстояние и столкнулся с другим автомобилем — Hyundai Verna — ехавшем во встречном направлении.
Предполагается, что оба комика ехали на концерт, который должен был состояться с их участием в Краснодаре.
В машине, на которой они ехали, также находились другие люди — их попутчики по сервису BlaBlaCar.
Всего в ДТП погибли пять человек, еще двое других пострадавших госпитализированы. Против выжившего водитель Hyundai Accent возбуждено уголовное дело.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда. Сбор средств: Денис: 5469302002254111 Елена: 4817760108930854 #rip #comedyclub #standup #standupcomedy #standupopenmic #standaprussia #standupkrd #standupcomedian #standupmkp #standuptnt . #краснодарскийкрай #майкоп#армавир#новокубанск#стендап#стендапкомик#standupкраснодар
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Урале военный погиб из-за подрыва боеприпаса
|
cледующая новость →В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.