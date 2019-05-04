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17:52, 4 мая 2019 1 743
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В аварии на Кубани погибли два комика Stand Up. Видео

В аварии на Кубани погибли два комика Stand Up. Видео

На Кубани в аварии на трассе «Белореченск — Нижневеденеевский» погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева, пишет «Российская газета».

На трассе лоб в лоб столкнулись два Hyundai, машины вынесло за пределы дороги, где они загорелись.

Согласно предварительным данным ГИБДД РФ по Краснодарскому краю, 60-летний водитель Hyundai Accent совершал обгон, но, не рассчитал расстояние и столкнулся с другим автомобилем — Hyundai Verna — ехавшем во встречном направлении.

Предполагается, что оба комика ехали на концерт, который должен был состояться с их участием в Краснодаре.

В машине, на которой они ехали, также находились другие люди — их попутчики по сервису BlaBlaCar.

Всего в ДТП погибли пять человек, еще двое других пострадавших госпитализированы. Против выжившего водитель Hyundai Accent возбуждено уголовное дело.


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Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда. Сбор средств: Денис: 5469302002254111 Елена: 4817760108930854 #rip #comedyclub #standup #standupcomedy #standupopenmic #standaprussia #standupkrd #standupcomedian #standupmkp #standuptnt . #краснодарскийкрай #майкоп#армавир#новокубанск#стендап#стендапкомик#standupкраснодар

Публикация от StandUP Russia (@standup_russia)

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