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12:35, 4 мая 2019 1 024
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У 60-летнего рязанца нашли пакет с марихуаной

У 60-летнего рязанца нашли пакет с марихуаной

В Михайлове у 60-летнего мужчины нашли пакет с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Стражам порядка стало известно, что житель одного из сел причастен к незаконному обороту наркотиков. Вечером на улице Михайлова полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2115, в салоне которого обнаружили 488 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Проводится расследование.


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