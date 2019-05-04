У 60-летнего рязанца нашли пакет с марихуаной

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В Михайлове у 60-летнего мужчины нашли пакет с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Стражам порядка стало известно, что житель одного из сел причастен к незаконному обороту наркотиков. Вечером на улице Михайлова полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2115, в салоне которого обнаружили 488 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Проводится расследование.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.