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Спасенную в Лесопарке собаку с петлей на шее забрали хозяева. Об этом написала Инна Исаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Собачка из Лесопарка сегодня приехала домой! Удачи ей и ее хозяевам!» — написала куратор животного.
Напомним, 10 апреля рязанцы в Лесопарке нашли собаку,
Новые хозяева назвали
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