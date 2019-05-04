Рязанский фестиваль вошел в топ-10 событий гастротуризма мая

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Фестиваль «Кухня Рязанского края» в Рязани вошел в рейтинг лучших событий гастротуризма мая и занял десятое место. Данные опубликовал
Фестиваль пройдет с 1 по 31 мая. В 20 ресторанах и кафе Рязани предложат гастрономический тематический сет. По итогам лучшие блюда войдут в новогоднее меню проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020».
В первую десятку майских событий для гастрономических туров и путешествий вошли также фестиваль «Праздник корюшки» в Санкт-Петербурге, фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, фестиваль «Фомина яишня» в Новом Осколе Белгородской области, фестиваль «ЯйцеФест» в Павловском Посаде Московской области, праздник «Хлеба и Молока» в Калининграде и праздник «День калмыцкого чая» в Элисте.
Рейтинг составили по результатам анализа популярности и уникальности майских гастрособытий.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.