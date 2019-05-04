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13:32, 4 мая 2019 1 218
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В Рязани ищут очевидцев аварии с двумя погибшими в Михайловском районе

В Рязани ищут очевидцев аварии с двумя погибшими в Михайловском районе

Приятель водителя SsangYong, который погиб в аварии на трассе в Михайловском районе, ищет свидетелей происшествия. Об этом он рассказал RZN.info.

По его словам, в «аварии есть много чего непонятного».

«Отсутствует фото автомобиля Skoda, а информация о ДТП распространились только через три дня. Кроме того, данных в базе ГИБДД не было», — добавил мужчина.

Он попросил прислать видео в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» с регистраторов машин, проезжающих мимо ДТП.

Напомним, в среду, 1 мая, на 196-м километре трассы «Каспий» в Рязанской области 55-летний москвич, управляя автомобилем Skoda Octavia, столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом, после чего «МАЗ» по инерции продолжил движение и врезался в SsangYong.

После столкновения фура съехала в кювет. Погибли двое.


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