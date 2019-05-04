В Рязани ищут очевидцев аварии с двумя погибшими в Михайловском районе

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Приятель водителя SsangYong, который погиб в аварии на трассе в Михайловском районе, ищет свидетелей происшествия. Об этом он рассказал RZN.info.
По его словам, в «аварии есть много чего непонятного».
«Отсутствует фото автомобиля Skoda, а информация о ДТП распространились только через три дня. Кроме того, данных в базе ГИБДД не было», — добавил мужчина.
Он попросил прислать видео в
Напомним, в среду, 1 мая, на 196-м километре трассы «Каспий» в Рязанской области 55-летний москвич, управляя автомобилем Skoda Octavia, столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом, после чего «МАЗ» по инерции продолжил движение и
После столкновения фура съехала в кювет.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.