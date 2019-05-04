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Появилось видео последствий ДТП с двумя сгоревшими машинами возле Ласково под Рязанью. Его опубликовал Александр Егоров.
На кадрах люди тушат загоревшуюся одежду на пострадавшем.
Напомним, впятницу, 3 мая, на 48-м километре трассы «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись «ГАЗель» и Toyota. Автомобили
По предварительной информации, в результате ДТП
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.