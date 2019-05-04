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18:26, 4 мая 2019 1 228
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На Урале военный погиб из-за подрыва боеприпаса

На Урале военный погиб из-за подрыва боеприпаса

Фото: Ru.wikipedia.org

В Свердловской области пятеро военных на полигоне пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений скончался, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального военного округа.

«По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса», — говорится в сообщении.

Там добавили, что пострадавших доставили в военный госпиталь гарнизона, где им оказали необходимая медицинская помощь.

По факту возбуждено дело.


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