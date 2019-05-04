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15:54, 4 мая 2019 2 461
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МЧС напомнило рязанцам о штрафе за поджог травы

МЧС напомнило рязанцам о штрафе за поджог травы

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанцам напомнили о наказании за самовольный поджог травы. Информацию о запрете на неконтролируемое сжигание мусора, листвы, травы и разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены следующее штрафы:

  • для граждан от 2 000 до 3 000 рублей;
  • для должностных лиц от 6 000 до 15000 рублей;
  • для юридических от 150 000 до 200 000 рублей;
  • для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 200 000 до 300 000 рублей.

Уточняется, что в условиях особого противопо­жарного режима, который ввели на территории Рязанской области с 26 апреля, эти суммы увеличиваются вдвое.

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб, за указанные действия наступает уголовная ответственность.


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