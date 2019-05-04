Самолеты дальней авиации вылетели с дягилевского аэродрома на репетицию Парада Победы. Фото

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В субботу, 4 мая, с военного аэродрома Дягилево под Рязанью для репетиции вылетели самолеты, которые примут участие в воздушной части Парада Победы над Красной площадью 9 мая.
В параде задействуют боевой самолет ТУ-95 и танкер-заправщик ИЛ-78. Последний участвует в параде ежегодно, он летит в девятой группе.
Перед этими двумя самолетами летят еще восемь групп. Пролет займет несколько секунд.
Время появления над Красной Площадью — 10:58.
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